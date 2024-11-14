Чокнутый старикашка! Боррель оскорбил Трампа и призвал ЕС «защитить» Украину от него

Боррель заявил, что итоги президентских выборов в Соединенных Штатах знаменуют собой "новую эпоху". Он предположил, что Вашингтон может сократить объем поддержки, направляемой Киеву, и предупредил, что Запад рискует оказаться осужденным историей, если допустит падение Украины.