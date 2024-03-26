Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мотострелки показали первую трофейную БМП Marder производства ФРГ

Мотострелки показали первую трофейную БМП Marder производства ФРГ

Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную БМП Marder немецкого производства.

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