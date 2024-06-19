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Захарова: визит Путина в КНДР вызвал на Западе истерику

Захарова: визит Путина в КНДР вызвал на Западе истерику

Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, 19 июня сообщила, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР вызвал на Западе резкую реакцию.

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