Захарова: визит Путина в КНДР вызвал на Западе истерику

Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, 19 июня сообщила, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР вызвал на Западе резкую реакцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии