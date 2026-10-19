В результате ночной атаки беспилотников на Санкт-Петербург погиб один человек, ещё пятеро пострадавших госпитализированы; повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома, а пожарные продолжают тушить возгорания на нефтяных объектах и складах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Кадровая компания...
- GS На Украине зреет ...
- ВА Дугин: У Трампа, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым