Спортивный психолог о поведении Карпина: «Это эгоцентризм. Получается, что сборная – это Карпин. Пока это так, ничего хорошего не будет»

Спортивный психолог, доктор медицинских наук Вадим Гущин прокомментировал последние высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина после матча с Хорватией (0:1) в отборе ЧМ-2022.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх