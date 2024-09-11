Завкафедрой МГЛУ: население Армении болезненно воспринимает поражение в Карабахе

ИЗВЕСТИЯ Антиправительственные митинги в Армении могут возобновиться осенью из-за того, что население страны болезненно воспринимает поражение в Нагорном Карабахе – жители республики недовольны территориальными уступками.
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