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Удивительные факты про глаза и их сложное строение

Удивительные факты про глаза и их сложное строение

Вы, наверное, никогда не задумывались о том, насколько сложную структуру имеет глазное яблоко. Невероятно сложную! Это почти как маленькое чудо машиностроения! Хотя кажется таким простым, правда? Это просто маленький шарик.

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