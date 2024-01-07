Удивительные факты про глаза и их сложное строение

Вы, наверное, никогда не задумывались о том, насколько сложную структуру имеет глазное яблоко. Невероятно сложную! Это почти как маленькое чудо машиностроения! Хотя кажется таким простым, правда? Это просто маленький шарик.
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