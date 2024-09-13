Астраханец устроил стрельбу на улице Ляхова

Накануне в Ленинском районе Астрахани был задержан 23-летний местный житель. Молодой человек устроил стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома на улице Ляхова: астраханец произвел несколько выстрелов в воздух из пневматического пистолета.
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