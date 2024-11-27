Рецепт мягкого фруктового торта – быстро и вкусно. Простой рецепт

Фруктовый торт — это восхитительный десерт, который может стать настоящей звездой любого стола. Его яркие цвета, свежие ароматы и разнообразие текстур привлекают внимание и радуют глаз, создавая атмосферу праздника и уюта.
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