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Как избавиться от вздутия живота: 8 простых способов

Как избавиться от вздутия живота: 8 простых способов

Вздутие живота – неприятное состояние, причиняющее дискомфорт, а иногда и болезненные ощущения. Что нужно делать, чтобы навсегда забыть об этом явлении? Поможет правильно сбалансированная диета и специальный массаж.

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