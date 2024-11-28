«Пришлось закрыть половину квартала»: мэр прибыл на место провала грунта под трамвайными путями в Краснодаре

«Пришлось закрыть половину квартала»: мэр прибыл на место провала грунта под трамвайными путями в КраснодареНа улице Московской в Краснодаре, на месте, где провалился грунт под трамвайными путями, всю ночь работала бригада Водоканала над устранением аварии.