Расчеты ЗРК «Тор-М2» уничтожили БПЛА и реактивные снаряды ВСУ

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и реактивные снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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