Немецкий парламентарий Грегор Гизи проинформировал о том, что западным державам следует начать переговорный процесс с Российской Федерацией, чтобы добиться скорейшей остановки бушующих на украинской территории сражений.
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