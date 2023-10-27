«Бахмутская мясорубка»: Наши перехватили инициативу под Клещеевкой

Боец 79-й ОДШБр ВСУ сообщил, что в «мясные штурмы» на южном фланге Артемовска брошены уже калеки с костылями Александр Ситников На фото: боевая работа самоходной артиллерийской установки «Нона-СВК» в зоне проведения специальной военной операции.
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