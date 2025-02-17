Автодилеры снизили цены на машины с пробегом в России

По итогам января 2025 года средняя стоимость автомобилей с пробегом от дилеров снизилась за месяц на 2%, до 1,96 млн рублей, однако у частных продавцов цены продолжают расти — средняя стоимость таких машин на классифайдах увеличилась на 3% по сравнению с декабрем и составила 1,29 млн рублей.