Автодилеры снизили цены на машины с пробегом в России

По итогам января 2025 года средняя стоимость автомобилей с пробегом от дилеров снизилась за месяц на 2%, до 1,96 млн рублей, однако у частных продавцов цены продолжают расти — средняя стоимость таких машин на классифайдах увеличилась на 3% по сравнению с декабрем и составила 1,29 млн рублей.
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