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Царьград

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Выходка дочери Киркорова предрешила судьбу отца. От певца потребовали "избавиться" - "недвусмысленным образом"

Выходка дочери Киркорова предрешила судьбу отца. От певца потребовали "избавиться" - "недвусмысленным образом"

Выходка дочери Киркорова предрешила судьбу отца – в очередном ролике для социальных сетей она обыграла, вероятно, самую скандальную выходку своего отца, за которою он оправдывался дольше, чем за "голую вечеринку" Ивлеевой.

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Комментарии
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Т
Тамара
На НТВ стартовало шоу&quot;звезды&quot;, это что, очень смешно? Возростные дядьки развлекаются и в основном там те, кто недоволен, против СВО. Посидели в тени и опять на сцене и вся Россия молчит или возмущаются неслышно.... Позор этим артистам, нашли время.
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