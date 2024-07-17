Выходка дочери Киркорова предрешила судьбу отца. От певца потребовали "избавиться" - "недвусмысленным образом"

Т

Тамара

На НТВ стартовало шоу"звезды", это что, очень смешно? Возростные дядьки развлекаются и в основном там те, кто недоволен, против СВО. Посидели в тени и опять на сцене и вся Россия молчит или возмущаются неслышно.... Позор этим артистам, нашли время.