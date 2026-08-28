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Спартакиада. Велотрек. Лысенко и Кирильцев победили в спринте, Валгонен и Зараковский – в омниуме

Чемпионка Европы Алина Лысенко выиграла золото в спринте на Спартакиаде народов России. Соревнования по велотреку в рамках Спартакиады проходят в Омске.

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