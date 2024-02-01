Маргарита Ушакова обсудила с нижегородскими НКО перспективы сотрудничества в сфере охраны и защиты детства

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова встретилась с руководителями некоммерческих организаций региона, активно взаимодействующих с детским правозащитником и органами власти в рамках реализации федеральных проектов, инициированных Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.