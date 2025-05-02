Нельзя даже на лечение: ЕС объяснил случай с пассажиркой, которой не дали провести евро через границу в Росси – запрет на ввоз валюты Ольга БезродняяЕвропейский суд прояснил ситуацию вокруг запрета на ввоз евро в Россию, обозначив важные детали, касающиеся случаев, когда деньги предназначены для медицинских нужд.