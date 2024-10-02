Эта история началась в Древней Греции. Местные жители готовили в раскалённом жире тонкие полоски пресного теста, из которого получалось хрустящее золотистое печенье.
Хворост
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Эта история началась в Древней Греции. Местные жители готовили в раскалённом жире тонкие полоски пресного теста, из которого получалось хрустящее золотистое печенье.
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