Большинство сотрудников останется без новогоднего корпоратива

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру, которые приводит РИА Новости. 84% респондентов из тех, кто проводить корпоратив будет, сказали, что мероприятие пройдет в оффлайн-формате, а остальные устроят вечеринки онлайн.