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Большинство сотрудников останется без новогоднего корпоратива

Большинство сотрудников останется без новогоднего корпоратива

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру, которые приводит РИА Новости. 84% респондентов из тех, кто проводить корпоратив будет, сказали, что мероприятие пройдет в оффлайн-формате, а остальные устроят вечеринки онлайн.

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