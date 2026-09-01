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Позитив для оптимистов

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«Никакой паники, людей осталось мало, еды хватит»

«Никакой паники, людей осталось мало, еды хватит»

На Украине включили продуктовый антикриз. На фоне пустых полок в супермаркетах Киева, Винницы, Кривого Рога, Львова, говорящие головы Банковой призывают украинцев не раздувать панику и не сметать крупу и масло из магазинов.

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