Россиянам посоветовали выяснять причину желтизны зубов у стоматолога

Фиолетовая зубная паста может сделать улыбку визуально светлее, но не меняет реальный цвет эмали. Стоматолог-ортодонт Андрей Жук посоветовал выбирать средство по составу, а причину желтизны зубов выяснять у специалиста, сообщает ЗдоровьеMail .
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