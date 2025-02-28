Комплексная разведка НАТО в ЧМ После массированного налета беспилотников на юге России в Североатлантическом альянсе приступили не только к оценке результатов удара, но и поиску новых целей и объектов для возможных атак.
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