Квартирный вопрос и пополнение в семье – темы, которые всегда идут рука об руку.Если вы платите ипотеку и ждёте прибавления, обратите внимание, что с этого месяца вступил в силу новый закон, который даёт родителям возможность взять ипотечные каникулы.