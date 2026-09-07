Квартирный вопрос и пополнение в семье – темы, которые всегда идут рука об руку.Если вы платите ипотеку и ждёте прибавления, обратите внимание, что с этого месяца вступил в силу новый закон, который даёт родителям возможность взять ипотечные каникулы.
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