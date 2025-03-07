США изучают способы смягчить санкции в отношении российской энергетики – Reuters

Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора в рамках широкого плана, который позволит Вашингтону быстро ослабить ограничительные меры, если Москва согласится прекратить украинский конфликт, Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.