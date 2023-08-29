Бастрыкин взял под контроль дело о нападении бывшего спасателя на девушку в Туапсе

Пострадавшая получила 15 ножевых ранений. Благодаря вовремя оказанной помощи её удалось спасти.Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о покушении на убийство 35-летней туристки, приехавшей из Салехарда на отдых в Туапсе.