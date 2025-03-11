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За ночь силы ПВО «перехватили и уничтожили» 337 украинских беспилотников над

За ночь силы ПВО «перехватили и уничтожили» 337 украинских беспилотников над территорией РФ, сообщило Минобороны.

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