Александр Ганжа сообщил об аварии, оставившей 56 тыс. без света

В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, случилась авария на подстанции, оставив более 56 тысяч абонентов без света.
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