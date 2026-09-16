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Царьград

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Александр Ганжа сообщил об аварии, оставившей 56 тыс. без света

Александр Ганжа сообщил об аварии, оставившей 56 тыс. без света

В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, случилась авария на подстанции, оставив более 56 тысяч абонентов без света.

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