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Царьград

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Экс-глава ФНС Калюжина осуждена на 11 лет за взятку в 11 млн рублей

Экс-глава ФНС Калюжина осуждена на 11 лет за взятку в 11 млн рублей

Бывшая начальница ФНС Яна Калюжина получила 11 лет колонии за взятку в виде автомобиля и драгоценностей на сумму более 11 млн рублей от владельца ООО «Регионнефтегазстрой» Андрея Денисова.

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