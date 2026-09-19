Россия и Китай проведут геологическое исследование приграничных территорий

Стороны намерены провести совместные полевые, научные, аналитические и картосоставительские работы. Также в планах – сравнительные геологические исследования Большого Алтая, в которых будут также участвовать Казахстан и Монголия, сообщает 19 сентября 2026 года, в субботу, ТАСС со ссылкой на Минприроды РФ.
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