Премьер Словакии Фицо: Боюсь, что Запад ищет худшего решения по Украине

Руководитель словацкого правительства Роберт Фицо поделился сведениями о собственных страхах, которые вызваны тем, что западные державы, в рамках бушующего на украинской территории противостояния могут решиться на наиболее негативные шаги.
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