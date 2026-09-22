Мекканское соглашение: факты и анализ

Подробный разбор Мекканского соглашения, которое наделало столько шума. Немного фактов и анализ Изображение сгенерировано ИИ Первое, что нужно понимать, это то, что оно, очевидно, возникло не внезапно и не в политическом вакууме, а стало итогом последовательной трансформации региональной обстановки.