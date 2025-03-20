Николай Азаров: Венецианская комиссия против киевского режима: отказ от военной службы по убеждениям допустим

Какую позицию заняла Венецианская комиссия по поводу мобилизации члена Церкви адвентистов седьмого дня в Украине? Почему отказ от военной службы по убеждению не может быть исключен даже во время военных действий? Какие права на защиту у человека, отказывающегося от ношения или использования оружия во время военной службы? Венецианская комиссия снова утерла нос киевскому режиму.