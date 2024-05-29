Оживляем электронный кран машиниста от электровоза

﻿﻿Автор: MaFrance351 желаю всем! Если вы хоть раз видели кабину локомотива или электропоезда, то наверняка знаете, что для управления тормозами используется машинистский клапан – довольно сложное пневматическое устройство, предназначенное для изменения давления в тормозных магистралях.