Валерий Осталеп: "Нас хотят превратить в молчаливое стадо"

Власти Молдовы хотят превратить граждан в молчаливое стадо, которое ведут на убой, и в очередной раз пытаются устроить из страны гетто, где все должны, по их задумкам, жить с желтой изолентой на рту и наклейками PAS (партия "Действие и солидарность") на лбу.
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