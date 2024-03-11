Песков: призывы к переговорам по Украине встречают отрицание со стороны киевского режима

Как заявил в ходе беседы с журналистами в понедельник, 11 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, призывы к переговорам по ситуации вокруг Украины в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны Киева.
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