Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов

Жителям Европы следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о якобы существующей российской угрозе от руководства Евросоюза, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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