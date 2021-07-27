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Народный календарь. Дневник погоды 27 июля 2021 года

Народный календарь. Дневник погоды 27 июля 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 27 ИЮЛЯ.ДЕНЬ АКИЛЫДОЗОРЫ  КОЧАННИК В этот день вспоминают апостола от 70-ти Акилу, который вместе со своей супругой Прискиллой были учениками апостола Павла, и оказали ему большие услуги в деле евангельского благовестия.

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Любовь Ивановна
Доброе утро !!Во вторник, 27 июля, в Калужской области ожидается жаркая погода.В Калужской области как и в ряде регионов Центральной России ожидается новая волна жары, вместе с ней на Калугу идут залповые грозы. Этим летом залповых гроз у нас еще не было.Утром синоптики прогнозируют около +22 градусов, днем – до +28.Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Калуга с высоты птичьего полета.

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