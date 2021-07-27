Народный календарь. Дневник погоды 27 июля 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 27 ИЮЛЯ.ДЕНЬ АКИЛЫДОЗОРЫ КОЧАННИК В этот день вспоминают апостола от 70-ти Акилу, который вместе со своей супругой Прискиллой были учениками апостола Павла, и оказали ему большие услуги в деле евангельского благовестия.