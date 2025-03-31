Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Это они в 21 веке за своё достижение выставляют?Росстат сообщает ...
  • Виктор Гайдуков
    Ну бороться не совсем бессмысленно.  Удаляя особо остро больные участки можно снизить напряжение этой самой ненависти.Рождение ненависти
  • Ксюша Кирьязис
    Как бы незаменимые с российскими паспортами не повалили вступать в Талибан. Это прибавит проблем ...Генпрокуратура пр...

В России с 1 апреля введут некоторые новые требования для водителей

В России с 1 апреля введут некоторые новые требования для водителей

С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать некоторые новые правила для водителей. Теперь будут штрафовать иностранцев, которые больше года используют зарубежные водительские права, независимо от наличия вида на жительство или гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх