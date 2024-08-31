Сталин и Церковь «Будет война,и война страшная,всемiрная,она приведет народ России к Богу».Св. преподобный Серафим Вырицкий«Под распятиеми под серпом и молотом Россия –та же Святая Русь,а Москва – Третий Рим».
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