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Сталин и Церковь

Сталин и Церковь

Сталин и Церковь «Будет война,и война страшная,всемiрная,она приведет народ России к Богу».Св. преподобный Серафим Вырицкий«Под распятиеми под серпом и молотом Россия –та же Святая Русь,а Москва – Третий Рим».

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