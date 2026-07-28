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ВТБ: Рынок сбережений вырос в июне на фоне ожидания снижения ключевой ставки

ВТБ: Рынок сбережений вырос в июне на фоне ожидания снижения ключевой ставки

В пресс-службе банка ВТБ отмечают, что доходность по «длинным» продуктам практически сравнялась с «короткими», что делает их особенно привлекательными для консервативных сберегателей.

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