Музыканты из Солнечногорска стали лауреатами международного конкурса

Воспитанники Солнечногорской детской школы искусств Павел Бакулин и Анна Гаврилова стали лауреатами IX международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах имени Василия Андреева, который прошел в Санкт-Петербурге.
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