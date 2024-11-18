Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему в русских школах растут русофобские настроения

Почему в русских школах растут русофобские настроения

Недавно в саратовской гимназии № 89 произошел скандал: ученицы гимназии угрожают своим одноклассникам и публикуют в сети видеозаписи, на которых заявляют, что «армяне и грузины правят миром», ну а про русских там, естественно, шли нецензурные выражения.

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