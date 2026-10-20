Игорь Горбачёв умер 19 февраля 2003 года в Санкт-Петербурге. Ему было 75 лет. Прощались с ним в Александринке — театре, которому он отдал 37 лет.
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