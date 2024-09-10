Вагоны занимают оборону. * 200 тысяч «лишних» вагонов на сети РЖД обсудили участники конференции «Грузоперевозки и промышленность»

В отеле Hilton, символично глядящем на площадь трёх вокзалов, прошла конференция «Грузоперевозки для промышленности», посвящённая, в числе прочего, состоянию и перспективам парка подвижного состава на железных дорогах.
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