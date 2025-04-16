БУТЫРСКИЕ новости
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БУТЫРСКИЕ новости

3 подписчика

Жители Бутырского поделятся воспоминаниями о родственниках-ветеранах для истории

Окружной совет ветеранов выступил с инициативой проекта «Лица Победы СВАО». Он предложил жителям округа, в том числе района Бутырский, поделиться фотографиями и воспоминаниями о родных — ветеранах Великой Отечественной войны, которые живут сейчас в округе или жили здесь ранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх