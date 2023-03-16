Число украинских беженцев в Европе за неделю возросло более чем на 4,7 тысячи

Всего с начала спецоперации на территорию Европы прибыли 8 113 170 украинских беженцев. Только за последнюю неделю их число составило 4 722, сообщили в Женеве.
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