Врач раскрыла ключевой симптом холеры

Основным признаком холеры является диарея, при этом у пациентов обычно отсутствуют повышение температуры и болевые ощущения в животе, сообщила в беседе с РИА Новости Ольга Зыкова, кандидат медицинских наук,доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета .
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