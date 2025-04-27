Врач раскрыла ключевой симптом холеры

Основным признаком холеры является диарея, при этом у пациентов обычно отсутствуют повышение температуры и болевые ощущения в животе, сообщила в беседе с РИА Новости Ольга Зыкова, кандидат медицинских наук,доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета .