Менеджер казахстанских бойцов UFC о чемпионском бое Даурена Ермекова: «Даурен очень опасен для всех»

Казахстанский менеджер бойцов UFC высказался о бое за титул лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC между Фариддуном Одиловым и Дауреном Ермековым: «Я не был на турнире, поэтому не буду оценивать выступление Ермекова в бою за титул временного чемпиона.