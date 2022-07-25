Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Менеджер казахстанских бойцов UFC о чемпионском бое Даурена Ермекова: «Даурен очень опасен для всех»

 Казахстанский менеджер бойцов UFC высказался о бое за титул лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC между Фариддуном Одиловым и Дауреном Ермековым: «Я не был на турнире, поэтому не буду оценивать выступление Ермекова в бою за титул временного чемпиона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх